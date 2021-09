Bäume für Neugeborene : In Willich gibt es jetzt ein Kinderwäldchen

Vertreter des Kinderschutzbundes und der Stadt Willich pflanzten die ersten Bäumchen in die Erde. Foto: Kinderschutzbund Willich

Willich An einer Fläche an der Jahnstraße/Hessenbende in Schiefbahn gibt es jetzt ein Kinderwäldchen. Gutscheine für die Bäume finden Eltern in der Babybegrüßungstasche, die der Kinderschutzbund verteilt.

Der Kinderschutzbund Willich ist vor geraumer Zeit an den Bürgermeister Christian Pakusch herangetreten mit dem Gedanken, dass die Stadt Flächen für ein „Kinderwäldchen“ zur Verfügung stellt und der Kinderschutzbund Willich die Bäumchen mit einem Namensschild finanziert.

In der Babybegrüßungstasche, die vom Babybegrüßungsteam des Kinderschutzbundes im Auftrag der Stadt Willich in die Familien der Neugeborenen getragen wird, befindet sich dann, neben anderen attraktiven Gutscheinen und Informationen rund um das Baby, nun ein Gutschein über ein Bäumchen.

Die Einweihung der ersten Fläche für das Kinderwäldchen fand nun mit dem Bürgermeister Christian Pakusch, Andreas Kublank (Geschäftsbereich Grünflächen) und den Vertretern des Kinderschutzbundes Willich, Barbara Jäschke (Pressesprecherin), Dieter Lambertz (stellvertretender Vorsitzender) und Norbert Maas (Teamleiter des Babybegrüßungsteams) an der Fläche Jahnstraße/Hessenbende in Schiefbahn statt. „Diese Aktion soll ein wichtiges Zeichen der Wertschätzung für jedes neugeborene Kind sein und ein ökologisch wertvolles Zeichen von Seiten des Kinderschutzbundes Willich sowie der Stadt Willich“, sagt Jäschke.