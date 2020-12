Festnahme in Willich : Audi-Dieb gehört wohl zu Bande

Fahrzeuge der Marke Audi (Symbolbild) werden von niederländischen Banden, die sich auf Geldautomatensprengungen spezialisiert haben, bevorzugt. Ob das im konkreten Fall auch die Absicht war, steht nicht fest. Foto: dpa/Armin Weigel

Willich Einem im September in Willich festgenommenen 21-jährigen Niederländer werden mehrere Auto-Diebstähle und -Diebstahlsversuche vorgeworfen. Ziel waren immer Fahrzeuge der Marke Audi.

Am 21. September war der Polizei dank eines aufmerksamen Anwohners die Festnahme eines 21-jährigen Niederländers in Willich gelungen – er war bei der Fahndung ins Netz gegangen. Er hatte, so der Vorwurf, zuvor versucht, einen auf der Büdericher Straße abgestellten Audi SQ5 zu stehlen. Der Beschuldigte sitzt seitdem in Untersuchungshaft.

Nach intensiven Ermittlungen der dafür eigens eingesetzten Ermittlungskommission beim Kriminalkommissariat Ost ist es der Kriminalpolizei gelungen, dem Verdächtigen bislang weitere acht Diebstähle beziehungsweise Diebstahlsversuche hochwertiger Audis zur Last zu legen. Die Tatorte liegen in Bonn, Köln, Meerbusch, Brühl, Moers und Eschweiler. Ein weiterer Audi-Diebstahl in Willich auf der Hülsdonkstraße geht ebenfalls auf das Konto des 21-Jährigen, so die Polizei.

„Die erbeuteten Audis wurden jeweils in die Niederlande gebracht. Die Ermittlungen, die noch andauern, lassen den Schluss zu, dass der 21-Jährige als Mitglied einer in den Niederlanden ansässigen Bande tätig war“, so die Polizei weiter.

(msc)