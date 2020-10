Haushalt 2021 in Willich : Mehr als 200 Millionen Euro Eigenkapital

Willich Wie planen Politik und Verwaltung in Willich den Haushalt 2021? Der scheidende Kämmerer Willy Kerbusch hat am Mittwochabend im Rat den letzten Haushaltsentwurf seiner Amtszeit eingebracht.

Kerbusch hatte diese Aufgabe nach mehr als 40 Jahren Tätigkeit in der Willicher Verwaltung zum letzten Mal und zeigte in seiner Rede wieder, dass er mit dem Verwaltungsteam einen städtischen Haushalt nicht nur unter Zahlenaspekten sieht, sondern als Konzept für eine „erfolgreiche Stadt“.

Pandemie bringt Rheinberg wieder in Not

Finanzen der Stadt : Pandemie bringt Rheinberg wieder in Not

Kerbusch blickte in seiner Rede auf viele Aspekte der vergangenen Jahrzehnte zurück – allein in den letzten zehn Jahren hätten die Kommunen viele Belastungen bewältigt: die Finanzkrise, die Willkommenskultur für Flüchtlinge und jetzt die Folgen der Corona-Pandemie. Aber auch zuvor sei die Lage in Willich nicht immer gut gewesen: „Alle Altgemeinden haben vor der kommunalen Neugliederung ihre Konten vollständig abgeräumt“, zitierte Kerbusch einen Bericht über das Jahr 1970 – aber in der Stadt „waren Schlitzohren tätig“, denn Neersen habe das Geld zum Bau der Niershalle genutzt, Willich zum Bau des Schwimmbades.