Sport für Kleinkinder in Schiefbahn Tanzen schon mit 20 Monaten

Nappydance, so heißt diese Art des Tanzes für Kinder zwischen 20 und 40 Monaten, ist dabei nur eines der Angebote der Schule. „Ungefähr ab vier Jahren tanzen die Kinder dann allein. Dabei haben sie sehr viel Spaß“, erzählt der Studioinhaber. Wichtig sei hier auch das Vertrauen der Eltern. „Bei uns ist es baulich so, dass wir keine Scheibe oder etwas in der Art haben. Eltern sollen auch nicht im Raum sein, damit die Kinder sich auf den Tanz und die Situation einlassen. Ist die Mutter im Raum, geschieht das nicht so gut“, erzählt der 52-Jährige.