Smart-Home-Siedlung in Neersen : Wie künstliche Intelligenz zum energieeffizienten Wohnen beitragen kann

Smart-Home-Siedlung in Neersen

Noch ist das Wohnquartier am Schwarzen Pfuhl in Neersen nur eine Baustelle. Ab Herbst 2023 sollen die ersten Wohnungen bezugsfertig sein. Foto: Norbert Prümen

Neersen In einem neuen Wohnquartier in Neersen helfen die Stadtwerke Willich, ein Energiesystem zu etablieren, bei dem Strom, Wärme und Mobilität computergesteuert aufeinander abgestimmt werden. Wie das funktionieren kann.

Einige Erdhügel sind zu sehen, ein paar Bagger stehen herum – noch ist nicht viel zu erkennen. Doch an der Hauptstraße, Ecke Venloer Straße entsteht unmittelbar vor dem Ortseingang Neersen ein neues Wohnquartier.

Blockheizkraftwerke werden mit Brennstoffen betrieben. Das sind in der Regel Erdgas oder Heizöl, aber auch nachwachsende Rohstoffe wie Pflanzenöl und Holzpellets sind theretisch möglich, genauso wie aus erneuerbaren Energien gewonnener Wasserstoff. Sie weisen einen hohen Wirkungsgrad auf und sind auch mit fossilen Brennstoffen betrieben relativ ressourcenschonend, jedoch nicht klimaneutral.

Das Besondere an diesem Neugebiet ist dabei die Vernetzung von ressourcenschonenden Strukturen und innovativer Technologie. Mit anderen Worten: Strom, Wärme und Mobilität werden intelligent aufeinander abgestimmt. Insbesondere die Wärmeversorgung spielt dabei eine zentrale Rolle. Eine hybride Heizanlage mit einer Luft-Wärmepumpe, die auf eine Leistung von 120 Kilowatt kommt, und einem Blockheizkraftwerk (BHKW) von 35 Kilowatt versorgt die Wohneinheiten. Dabei deckt die Leistung der Wärmepumpe den kompletten Heizbedarf und die Trinkwassererwärmung für die Haushalte ab. Das Blockheizkraftwerk wird erst dann zugeschaltet, wenn die Außentemperatur stark abfällt oder ein besonders hoher Bedarf an Warmwasser besteht.

Ein wesentliches Merkmal der Nahwärme-Versorgung besteht in der computergesteuerten Gebäude-Automation. Das bedeutet, dass für jedes Gebäude der aktuelle Heiz- und Warmwasserbedarf produziert wird und die entsprechende Wärmemenge in die Haushalte fließt. Dabei ist das Blockheizkraft bereits für die Beimischung oder den direkten Betrieb von Wasserstoff konzipiert. Sollte in einigen Jahren die Technik soweit entwickelt sein, dass Wasserstofftanks eingesetzt werden können, könnte das BHKW auch ausschließlich mit Wasserstoff betrieben werden, heißt es von den Stadtwerken.