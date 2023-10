VHS-Vortrag in Schiefbahn Warum vertritt ein Migrant einen Nazi?

Kaplan führte aus, dass ihn zum Teil menschliches Interesse am Ange­klagten dazu bewog, seine Verteidig­ung zu übernehmen: „Ich wollte wis­sen: wie tickt dieser Typ? Ich fand ihn äußerst interes­sant.“ In den Ge­sprächen habe sich erwiesen, dass eine zentrale Erklä­rung für Ernsts politische Radikali­sierung und sei­nen Hang zur Gewalt in sei­ner Kind­heit und Jugend zu su­chen sei, als er von seinem choleri­schen, alkohol­süchtigen Vater tyran­nisiert wurde: „Man muss sich das vorstel­len: ein Neonazi erzählt unter Tränen einem türkischstämmi­gen Anwalt von sei­nem Vater.“ Letztlich habe diese Aufarbeitung bei Ernst ei­nen Pro­zess der Selbster­kenntnis und Reue in Gang gesetzt, so Ka­plan: „Ich habe daher als Mandant gerne mit ihm zusammengearbeitet.“ Zu­gleich betonte er, dass seine Ar­beit zur Wahrung rechtsstaatlicher Stan­dards beitrage: „Wir haben in Deutschland ein Rechtssystem, das seinesgleichen sucht. Jeder hat An­spruch auf juristi­sche Hilfe. In ei­nem Prozess mit so großer öffentli­cher Anteilnahme hat der Angeklagte nur mich.“