Selbstverteidigungskurse in Schiefbahn Wing Tsun – Die eher unbekannte Kampfkunst

Bob hat in der Wing-Tsun-Akademie von Stefan und Sabine Herrmann in Schiefbahn kein leichtes Leben. Er ist derjenige, der immer wieder Schläge abbekommt und sich nicht wehren kann. Allerdings steckt er das alles heroisch weg. „Bob ist unser Dummy, den wir je nach Größe unserer Kursteilnehmer von 1,50 auf 1,90 Meter rauf- und runtersetzen können. Er ist ein geduldiger Partner“, sagt Stefan Herrmann lächelnd. Seit knapp zweieinhalb Jahren betreibt das Ehepaar an der Linsellesstraße 142–156 die Selbstverteidigungsakademie. Das Besondere hier ist nicht allein die Selbstverteidigungskunst, bei der die Technik die Kraft ersetzt, sondern auch die Tatsache, dass die Herrmanns mit dem Weißen Ring Viersen zusammenarbeiten und in der Akademie für die Opfer ein Opfersoforthilfeprogramm anbieten.