Shanty-Tag in der Josefshalle Musikalische Reise auf Hohe See in Anrath

Krüger ist zufrieden. „Es ist eine Musikrichtung, die man nicht so oft hört. Wir freuen uns, dass vergangenes sowie dieses Jahr so reges Interesse dafür besteht“. Klaus Schwelm, stellvertretender Vorsitzender des TVA und General Musikdirektor der „Navigare Shantymen“, stimmt zu. Er erinnert sich an die Anfänge: „Die Idee ist uns bei einem Vorstandsausflug ans Meer gekommen und weil das Interesse an Shantys generell schon bestand, passte das ganz gut zusammen.“ Inzwischen bekomme der Verein auch Anfragen von größeren Shanty Chören aus der Region, was Krüger und Schwelm sehr freut. Auch die Planungen für den Shanty Tag nächstes Jahr laufen bereits. „Das soll zur Tradition werden.“, hofft Schwelm.