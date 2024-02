Neues Angebot in Anrath Ein Sport- und Spielplatz für Jedermann

Rollstuhlfahrer heben dazu einen der beiden Bügel an, was eine Bremse im Karussell auslöst und so ein weiterdrehen verhindert. Danach fahren sie auf die Plattform, arretieren den Rollstuhl, und sobald der Bügel wieder geschlossen ist, beginnt der Karussellspaß durch Drehen der Scheibe in der Mitte. Elke Flatten, die mit ihrem Rollstuhl bei der offiziellen Eröffnung des Outdoor-Fitnessplatzes das Inklusionskarussell testet, strahlt über das ganze Gesicht. „Super“, lautet ihr Urteil.