„Imtakt – Willicher Singkreis“ Ein Konzert zum Zuhören und Mitsingen

Wer singbegeistert und chorinteressiert ist und Lust hat, bei „Imtakt – Willicher Sinkreis“ mitzumachen, kann jederzeit einsteigen. Geprobt wird dienstags von 19.45 bis 21.15 Uhr im Orpheum in Anrath an der Fadheiderstraße 3. Informationen gibt es per E-Mail an imtakt@willicher-singkreis.de.