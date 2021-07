Coronaschutzimpfung im Kreis Viersen : Mobiles Team impft am Freitag vor „De Bütt“ in Willich

Der Kreis Viersen setzt die Impfungen durch mobile Teams fort (Symbolfoto). Foto: dpa/Fabian Sommer

Willich Für Kurzentschlossene bietet der Kreis Viersen am Freitag, 23. Juli, eine Coronaschutzimpfung auf dem Parkplatz vor dem Schwimmbad in Willich an. Anmelden muss man sich nicht.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Im Kreis Viersen sind derzeit mobile Teams im Einsatz, um Menschen dort zu impfen, wo sie gerade sind. Nach Impfaktionen beim „Young Talents“-Event in Kempen und auf dem Parkplatz von Lidl und DM in Willich sowie weiteren geplanten Terminen mit der Kostenpflichtiger Inhalt Aktion „Wir impfen die Tafeln“ gibt es jetzt ein weiteres kurzfristiges Angebot.

Wer sich spontan gegen das Coronavirus impfen lassen will, kann am Freitag, 23. Juli, nach Willich kommen. Wie die Stadtverwaltung mitteilte, macht der Kreis Viersen mit seinem mobilen Impfteam ein Angebot für Kurzentschlossene: Vor dem Schwimmbad „De Bütt“, Zum Schwimmbad 1 in Willich, steht das Impfteam auf dem Parkplatz. Von 10.30 bis 13.30 Uhr sowie von 15 bis 18 Uhr kann man sich dort ohne Termin und ohne vorherige Anmeldung impfen lassen.

Impfungen sind grundsätzlich für Personen ab 16 Jahren möglich. Minderjährige erhalten nur den Imfpstoff von Biontech und nur mit Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigten. Zudem können sich alle Bürger des Kreises Viersen, aber auch Menschen, die in anderen Städten und Gemeinden wohnen, im Impfzentrum des Kreises Viersen an der Heesstraße in Viersen-Dülken impfen lassen. Das Impfzentrum ist täglich von 8 bis 20 Uhr geöffnet, ein Termin ist nicht nötig.

Um lange Wartezeiten zu vermeiden, sollten Impfwillige alle erforderlichen Dokumente wie den Personalausweis oder Reisepass sowie den Impfausweis mitbringen.

(biro)