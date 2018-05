Stadt Willich: Immer mehr Ältere sind verschuldet

Stadt Willich Die Schuldner- und Insolvenzberatung des Caritasverbands Kempen-Viersen ist unverändert stark gefragt — trotz Wirtschaftsboom. Häufig sind es Rentnerinnen, die finanzielle Probleme haben.

Der Verband ist zuständig für Viersen und die Gemeinden Brüggen, Schwalmtal und Niederkrüchten, vier Mitarbeiter beraten Betroffene, Angehörige oder Betreuer. "Die Zahl unserer Klienten war 2017 auf dem Vorjahresniveau", sagt Gundi Bachem, Beraterin in Viersen. Dies gelte mit 239 Anfragen auch für die Zahl der Insolvenzberatungen. 445 Menschen kamen neu hinzu, auffallend dabei: Immer mehr Ältere leiden unter Armut und Überschuldung. Die Gründe sind vielfältig: der Tod des Ehepartners und verringerte Rente, dazu Kosten für Pflege oder Altenheim. "Wir stellen fest, dass der Unterschied zwischen Einkommen und Rente sehr groß geworden ist", so Bachem. "Denn Kredite sind oft aus der Zeit, als noch ein Einkommen da war. Allein mit der Rente wird es schwieriger, die anstehenden Raten abzuzahlen." Wenn ein Partner sterbe und die Rente nochmals sinke, könne es problematisch werden.

Alleinstehende seien daher häufiger in Not, darunter häufig Witwen, die nicht vollständig erwerbstätig waren. Wenn diese Frauen in Nebenjobs tätig waren und der Mann der Hauptverdiener, breche schnell ein großer Rentenanteil weg, der von der Witwenrente nicht aufgefangen werde. Ein großes Manko: "Viele kümmern sich nicht um die Zeit als Rentner, machen keine Beratung, um Versorgungslücken aufzudecken", so Bachem. Dies gelte für die Jugend wie auch für die nächste Rentengeneration: "Gerade die 50- bis 60-Jährigen haben ein niedriges Rentenniveau, haben keine zusätzlichen Absicherungen."