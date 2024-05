Europawahl in Willich Die zusätzliche Statistik auf dem Stimmzettel

So geschieht es zur Europawahl auch in einem Wahlbezirk in Willich. Es handelt sich dabei um den Bezirk mit der Nummer 9180 im Wahllokal des Neubaus der Leonardo-da-Vinci-Schule in Anrath. Dieser Wahlbezirk nämlich ist einer der vom Bund ausgewählten Bezirke, die als „repräsentativer Stimmbezirk für die Wahlstatistik“ ausgewählt worden sind. Dabei scheint die Zahl dieser repräsentativen Bezirke von bundesweit immerhin 2350 auf den ersten Blick durchaus hoch. Das relativiert sich aber schnell, ergänzt man die Information, dass es im gesamten Bundesgebiet insgesamt rund 90.000 Wahllokale und damit eben auch Wahlbezirke gibt.