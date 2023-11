Kulturausschuss Willich Eklat bei Abstimmung zur Kinoförderung

Der jährliche Zuschuss der Stadt Willich für den Verein Lichtspieltheater Willich wird nicht um 5000 Euro auf 15 000 Euro erhöht. Eine Mehrheit im Ausschuss für Kultur und Brauchtum lehnte am Mittwochabend den Bürgerantrag des Vereins auf Erhöhung ab. Der Verein hatte dieen damit begründet, dass er in 2023 neben dem städtischen Zuschuss noch Zuschüsse des Landes (Stärkungspakt NRW; 17 100 Euro), der Kulturstiftung der Sparkasse (6 000 Euro) und der Stadtwerke (3 000 Euro) erhalten habe. Bei der Annahme, dass diese Zuschüsse 2024 nicht mehr genehmigt werden, bleibe ein Zuschussbedarf von eben 15 000 Euro, so der Verein. Zum Thema gab es auch einen Haushaltsantrag der Grünen, der allerdings eine Erhöhung erst einmal nur für 2024 vorsah.