Kunst in Willich Das Gründerzentrum ist wieder fest in Künstler-Hand

Beide sind begeistert von dem, was Kurator und Vereinsvorsitzender Klaus Behrla da zusammengestellt hat. „Es ist eine extreme Bandbreite und für jeden Besucher ist etwas dabei“, stellt Richart, so sein Künstlername, fest und Mathes nickt zustimmend. Der so gelobte lächelt zufrieden. „Das war der Plan. Wir haben bewusst ein sehr offenes, weithin interpretierbares Thema gewählt“, sagt er. Die Mischung zwischen jungen, aufstrebenden Kunstschaffenden und etablierten Kollegen auch aus dem Kreis des Kunstvereins, sei auch in seinen Augen sehr gelungen.