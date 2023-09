Straßenschilder in Willich Schilder-Wirrwarr in der Donk

Anrath/Neersen · In der „Donk“ zwischen Anrath und Neersen wechseln ständig die Nutzungsrechte, was viele Straßenschilder bedingt. Der Anrather Peter Beckers prangert das an und sieht einen klassischen „Schild“-Bürger-Streich der Stadt.

05.09.2023, 15:00 Uhr

Peter Beckers vor dem Schild am Donkweg/Ecke Neersener Straße. Im Hintergrund ist bereits das nächste Schild zu sehen. Foto: Norbert Prümen

Von Sven Schalljo

Mit dem Fahrrad steht der Anrather Peter Beckers an der Kreuzung Donkweg und An der Donk. Es ist ein Gebiet zwischen Hauptstraße und Neersener Straße, gelegen zwischen Anrath und Neersen. Geprägt ist es von Wäldern und Feldern, wenige Wohnhäuser und zwei, drei Wirtschaftshöfe – wie Weihnachtsbaumverkauf, Spargelhof und Imkerei – finden sich hier. Die Straßen sind asphaltierte Wirtschaftswege. „Da kommt schon wieder einer“, sagt Beckers und zeigt auf ein Auto mit KK auf dem Nummernschild. Augenblicke später folgt ein Fahrzeug mit VIE, entgegen kommt eines mit KR-Kennzeichen. „Ich bezweifle, dass einer davon hier wirklich Anlieger ist“, sagt Beckers.