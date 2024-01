Kita Kantstraße in Willich Erste Lösungsansätze im Kita-Streit

Aktuell plant man in der Kita eine Umfrage bei den Eltern, um festzustellen, was hinsichtlich Planungssicherheit und ad hoc Informationen gewünscht ist. Es steht das bekannte System mit drei Tagen bis 15.30 Uhr sowie zwei festen verkürzten Tagen im Raum. Soll es bleiben und damit Planungssicherheit bieten sowie zusätzlich mit der Option ausgerüstet werden, dass die Eltern an den verkürzten Tagen kurzfristig eine Information erhalten, wenn die Kinder länger in der Kita bleiben können? Oder sind fünf Tage bis 15.30 Uhr gewünscht, wobei die Eltern am Morgen erfahren, ob die Zeit gehalten werden kann, oder die Kinder früher abgeholt werden müssen? Das weitere Vorgehen hängt so von der Mehrheitsmeinung der Eltern ab.