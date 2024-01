Vogelzählung Kreis Viersen Besonders viele Meisen sind zu finden

In ganz Deutschland waren am vorvergangenen Wochenende Bürgerinnen und Bürger aufgerufen, an Futterstellen und in ihren Gärten (Sing-)vögel zu zählen. Seit vielen Jahren veranstaltet der Naturschutzbund Deutschland (Nabu) diese Aktion. Auch im Kreis Viersen haben sich einmal mehr Hunderte Menschen an der Aktion beteiligt und folgten dem Aufruf. Die Ergebnisse inklusive einer interaktiven Karte hat der Nabu jetzt auf seiner Website www.nabu.de unter dem Punkt „Stunde der Wintervögel“ veröffentlicht.