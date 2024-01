Naturschutz in Schiefbahn Irritation um Hecken im Gartenbauverein

Beim Gang durch die Kleingartenanlage am Gänsepfad/Siedlerallee in Schiefbahn fällt dem Spaziergänger, der durch die Anlage wandert, sofort etwas ins Auge. Es gibt Einfassungen von Gärten in Form dichter und hoher Hecken, in denen Vögel ein- und ausfliegen und hinter denen die Pächter einer solchen Parzelle ihr Gartenleben frei von neugierigen Blicken über den Gartenzaun genießen können. Aber es gibt auch Gärten, bei denen das nicht der Fall ist. Statt ökologisch wertvoller Einfassung sind es heruntergeschnittene Hecken oder teils komplett entfernte natürliche Einfassungen, die dort einst standen.