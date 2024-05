Duell der Gartenprofis Willicher Gartenbauer überzeugt im TV

Locker, seinem Berufsstand durchaus angemessen einigermaßen hemdsärmelig kommt Benjamin Balsam daher. Der Garten- und Landschaftsbauer mit Unternehmen in Willich redet offen und ist nahbar. Dass er heute sogar im TV erfolgreich ist, lässt der seit drei Jahren selbstständige Handwerker nicht heraushängen – im Gegenteil. „Ich habe 25 Jahre Berufserfahrung und mich dann sehr spät entschlossen, mich selbstständig zu machen“, erzählt der 42-Jährige. Erst mit 39 Jahren, im August 2021, habe er sein Unternehmen gegründet. Das sitzt in Willich, während Balsam in Kempen aufwuchs, lernte und heute in Vinkrath wohnt, „weil Kempen leider ziemlich teuer ist“, wie er erzählt.