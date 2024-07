Im Mini-Camper durch Frankreich Fernseh-Doku begleitet Familie aus Willich

Familie Baumeister steht hoch oben in einem Glockenturm in Bordeaux und genießt den Ausblick, hebt in Paris mit einem Heißluftballon ab, staunt über Europas höchste Wanderdüne und besichtigt ein U-Boot: Das ist nur eine kleine Auswahl dessen, was in der Doku-Serie „Wir werden Camper“ von den vier Willichern zu sehen ist. Am Mittwoch Abend wird die Folge über Conny und Michael Baumeister, ihre Söhne Oskar (12) und Anton (7) im WDR-Fernsehen ausgestrahlt. Acht Tage lang waren sie dafür während der Osterferien in einem Mini-Camper in Frankreich unterwegs, ein Kamerateam begleitete sie. „Das war ein Riesenstress, aber hat auch Riesenspaß gemacht“, sagt Michael Baumeister. „Das Einzige, was nicht schön war, das war das Wetter“, ergänzt der 49-Jährige.