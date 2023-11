St. Martin in Willich Hunderte Kinder feiern in Willich St. Martin

Willich · Am Mittwochabend nach Einbruch der Dunkelheit war der Ortskern Willichs wie in jedem Jahr mit bunten Lichtern erleuchtet: Hunderte Kinder zogen mit Musikbegleitung und selbst gebastelten Laternen hinter St. Martin her.

09.11.2023 , 05:15 Uhr

Diese schönen Laternen nebst den Kindern, die sie gebastelt haben, entdeckte unser Fotograf in Willich. Auch vom Regen ließen sie sich nicht vom Martinszug abhalten. Foto: Kurt Lübke

Sie feierten das Fest zu Ehren des Heiligen, der ab dem vierten Jahrhundert bekannt wurde, weil er seinen Mantel mit einem frierenden Bettler teilte. Natürlich gehörte zum Zug auch das bekannte Martinsfeuer mit Aufführung der genannten Martinsgeschichte. Ort dafür war wie gewohnt der Schützenplatz. Nach dem Zug gab es für die Kinder, wie es lange Tradition ist, selbstverständlich Martinstüten mit Süßigkeiten. svs/Foto: Lübke

(svs)