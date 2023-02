Workshop im Hinzen-Haus So gelingt die selbstgemachte Hundeleine

Unzählige kleine Kisten mit Schrauben, Karabinern, Metallringen und weiteren Kleinteilen sind an diesem Nachmittag in der ersten Etage des Willicher Hinzen-Hauses aufgebaut. Dazu kommt meterweise Biothane. Das Kunstleider gibt es in den unterschiedlichsten Farben und Breiten, sorgfältig auf Kartonagen aufgerollt. Dazu Lochpresse, Plotter, diverse Handwerkgeräte wie Fäustel und Stanzeisen – es sieht aus wie in einer Werkstatt. Sabine Vrba und Elke Hohmann, die zusammen den Elsa-Shop online betreiben und noch bis Ende Februar als sogenannter Pop-Up-Store im Hinzen-Haus anzutreffen sind, haben zu einem Workshop für Hundeleinenherstellung eingeladen.