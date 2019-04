Willich : Hund spürt vermisste Seniorin in einer Bank auf

Willich Bei der intensiven Suche nach einer vermissten 87-jährigen Willicherin fand die Polizei die Seniorin am Mittwoch in den frühen Morgenstunden wohlbehalten auf. Auch der Polizeihubschrauber beteiligte sich an der Suche, für die dadurch entstandenen Ruhestörungen bittet die Polizei um Verständnis.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Kurz vor Mitternacht meldete der Ehemann seine Frau als vermisst. Nach seinen Angaben hatte die altersbedingt teilweise orientierungslose und auf Medikamente angewiesene Frau mit ihrem Rollator in den Nachmittagsstunden ihre Wohnung verlassen und war nicht zurückgekehrt. Die sofort eingeleiteten Such- und Fahndungsmaßnahmen führten nicht zum Auffinden der Frau. Daher forderte die Polizei den Polizeihubschrauber sowie einen Mantrailer Hund an, den die gemeinnützige Hilfsorganisation I.S.A.R. (International Search and Rescue) abstellte. Und genau dieser Hund führte zum Erfolg: Er spürte die Seniorin gegen 3 Uhr wohlbehalten im Vorraum einer Bank in Willich auf, wo sie sich zum Schlafen niedergelegt hatte. Sie wurde vorsorglich ins Krankenhaus gebracht.

(hd)