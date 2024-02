Jugendzentrum No. 7 in Neersen Hündin Ilvy der heimliche Star im Leitungsteam

In einem Jugendzentrum geht es traditionell vor allem darum, die Jugendlichen abzuholen. Es ist wenig erfolgversprechend, Angebote gleichsam zu verordnen, sondern es gilt, zu ergründen, was die junge Zielgruppe sich wünscht. Darum ist die Bedarfsabfrage ein ganz zentraler Punkt in der Konzeptionierung des neuen Leitungsteams des Jugendzentrums No. 7 in Neersen, Christel Bosmans und Sarah Bartel. Erstere ist dabei der erfahrene Part, Letztgenannte die „junge Wilde“, die nicht zuletzt für frischen Wind und neue Ideen steht. Gemeinsam bilden sie ein Team, das mit viel Vorfreude in das Projekt geht. Wie das No. 7 sich aber konzeptionell aufstellen wird, das werden die kommenden Wochen erst ergeben.