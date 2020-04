Corona-Pandemie : Hubertusstift: Bewohner bleiben auf Zimmern

Schiefbahn Zwei Bewohner des Schiefbahner Seniorenheims Hubertusstift, eine 86- und eine 91-jährige Frau, sind wie berichtet nach einer Infektion mit dem Coronavirus im Krankenhaus gestorben. Die Lage bei Mitarbeitern wie Bewohnern sei daher sehr emotional, sagt Hans-Joachim Beschoten, stellvertretender Vorsitzender des Kirchenvorstands der Pfarre St. Hubertus und Vorsitzender des Kuratoriums des Seniorenheims.

Insgesamt 90 Menschen leben im Hubertusstift, 33 von ihnen in einer speziellen, abgeschlossenen Demenzstation. Seit Mittwoch gebe es vom Kreisgesundheitsamt die Erlaubnis, diese 33 auf das Virus zu testen, was nun auch schnell erfolgen soll, so Beschoten. Die übrigen 57 Bewohner seien getestet worden. 31 seien negativ, 22 positiv, bei vier Bewohnern stehen die Testergebnisse noch aus. Von den positiv getesteten Bewohnern befinde sich (Stand Mittwochvormittag) niemand in kritischem Zustand. Von elf bisher getesteten Mitarbeitern sei einer positiv, die anderen negativ getestet. Weitere 60 Mitarbeiter würden nun zeitnah getestet.