Antrag abgelehnt Hoher Steuersatz für gefährliche Hunde bleibt

Die Verwaltung argumentiert hingegen, dass sich die Liste der in der Willicher Satzung aufgeführten Hunderassen mit der im Landeshundegesetz decke. Das Gesetz ziele darauf ab, die Zucht und Haltung gefährlicher Hunde einzudämmen, um die Bevölkerung zu schützen. Es gebe zudem eine Ausnahmeregelung: Besitzer von „Listenhunden“ können eine Steuerherabstufung beantragen, wenn sie einen hierzu erforderlichen Nachweis beim Ordnungsamt erbringen. In Willich seien zum Jahreswechsel 14 „gefährliche Hunde“ steuerlich angemeldet. Drei davon konnten aber aufgrund der von den Eigentümern verbrachten Haltungsnachweise in den Steuersatz für „normale Hunde“ (120 Euro pro Kalenderjahr) eingestuft werden. Diesen Nachweis müssten die Hundebesitzer aber selbst anstoßen, so Simone Küppers, Bereichsleiterin Finanzen.