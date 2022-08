Hochbendstraße in Anrath : Sonnenblume soll für Tempo 30 sorgen

Die ersten Schilder wurden jetzt an der Hochbendstraße in Anrath montiert. Foto: Norbert Prümen

Anrath Die Aktion „freiWillich 30“ ist angelaufen. An der Hochbendstraße in Anrath sind die ersten runden Schilder, die an eine Sonnenblume erinnern, von der Stadt Willich aufgestellt worden. Sie sollen Verkehrsteilnehmer zum Langsamfahren animieren.