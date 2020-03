Willich : Apotheke schützt Kunden vor Corona

Willich Die Hirsch-Apotheke in Willich hat sich auf Corona eingestellt. Inhaberin Henriette Günther schützt ihre Mitarbeiter und die Kunden.

„Halten Sie sich bitte an die gekennzeichneten Bereiche in der Apotheke und halten Sie Abstand zu Kunden und Mitarbeitern. Betreten Sie die Apotheke nicht, wenn Sie Husten und Fieber haben. Setzen Sie sich dann bitte telefonisch mit Ihrem Hausarzt oder uns in Verbindung.“ Diese Information samt Telefonnummer hängt am Eingang der Hirsch-Apotheke in Willich an einer Stele. Henriette Günther belässt es aber nicht bei diesem einfachen Hinweis. Die Inhaberin der Apotheke ist noch weitere Schritte gegangen, um ihre Mitarbeiter und die Kunden vor dem Coronavirus zu schützen.

Damit aber nicht genug: Günther hat einen Drive-in-Schalter hinter der Apotheke eingerichtet. Dort können sich Kunden, die mit dem Coronavirus infiziert sind, Medikamente abholen, ohne aus dem Auto steigen zu müssen. Das Prozedere ist ganz einfach: Mit dem Auto um die Apotheke fahren, am eigens aufgebauten Schalter halten, die dort vorgegebene Telefonnummer mit dem eigenen Handy wählen und seinen Medikamentenwunsch durchgeben. „Wir stellen die Bestellung zusammen und nennen die Summe. Der Kunde teilt uns mit, ob er das Geld passend hat oder wir Wechselgeld mit hinausnehmen müssen. Der Kunde legt sein Geld in den Schalter und schließt seine Autoscheibe. Die Mitarbeiter kommen mit einer FFP2- oder FFP3-Maske, die beide einen speziellen Partikelfilter haben, heraus. Sie nehmen das Geld, legen Bestellung und gegebenenfalls das Wechselgeld in die Schale, kommen herein und desinfizieren alles. Der Kunde kann seine Sachen aus der Schale nehmen, wenn der Mitarbeiter gegangen ist. So kommt es zu keinem Kontakt“, erklärt Günther die Vorgehensweise. Noch schneller und einfacher geht es, wenn die Kunden vorab in der Apotheke anrufen, ordern, sich bei Wunsch auch beraten lassen und sich dann melden, wenn sie mit dem Auto am Schalter stehen.