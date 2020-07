Jugendzentrum in Willich : Hip-Hop tanzen im „KaRo11“

Jugendzentrum in Willich

Willich Choreograf und Tänzer Daniel Fromme von der Rapschool NRW brachte den Teilnehmern eines Workshops im Willicher Jugendzentrum „KaRo11“ zwei Tage lang Bewegungen und Tanzschritte bei.

Kaum hat Daniel Fromme sein Smartphone neben die Box gelegt und kurz getippt, schon schallt laute Hip-Hop-Musik durch den Gruppenraum im Jugendzentrum „KaRo11“. Der Tänzer und Choreograf von der Rapschool NRW beginnt zu tanzen. Sein gesamter Körper ist in Bewegung. Eine letzte Drehung, Fromme drückt aufs Handy, und es ist wieder still.

„Genau diese Choreografie sowie eine zweite werden wir heute einstudieren. Jetzt packen wir die Stühle vom Stuhlkreis zur Seite. Alle stellen sich danach in zwei Linien aufgeteilt mit dem Gesicht zu mir“, gibt er vor. Der Stuhlkreis, in dem das erste Kennenlernen stattgefunden hat, verschwindet. Die zehn Kinder im Alter von neun bis 13 Jahren bilden zwei Linien. Erwartungsvolle Gesichter blicken zu Fromme. Im Rahmen des Sommerferienprogramms im „KaRo11“ steht dank der Zusammenarbeit mit dem Kulturrucksack NRW ein zweitägiger „Hip-Hop & Streetdance“-Workshop an.