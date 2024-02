Neues Restaurant in Willich-Münchheide Hightech und klassisch vietnamesische Küche

Willich · Vietnamesische Küche ist in Deutschland eher weniger bekannt. Wer essen will wie in Hanoi oder Saigon, der ist im Lua86 bestens aufgehoben. Allerdings gibt es hier unter der Woche nur Mittagstisch. Das Restaurant setzt voll auf Angestellte des Gewerbegebiets.

02.02.2024 , 17:00 Uhr

Lua86-Inhaberin Quynh Hoa Vo (rechts) und ihr Sohn Quang-Minh Don präsentieren einige der Speisen, die sie im Restaurant anbieten: Eine Reisnudelsuppe und ein Banh My, ein vietnamesisches Baguete. Foto: Lübke, Kurt (kul)

Von Sven Schalljo