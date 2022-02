Ehejubiläum für Helmut und Trudi Frantzen : Wenn Zahnweh etwas Gutes hat

Willich, Goldhochzeit Eheleute Frantzen Foto: Norbert Prümen

Willich Vor mehr als 50 Jahren lernten sich Helmut und Trudi Frantzen kennen. Am Montag feiert das Lehrerehepaar im Ruhestand seine Goldhochzeit.

Zahnschmerzen können Folgen haben: Der Ur-Willicher Helmut Frantzen wollte sich als junger Lehramtsstudent in Neuss eigentlich mit drei Mädels aus der Theatergruppe treffen. Er hatte ein Auge auf Margret geworfen. Die aber hatte Zahnweh, für sie war Trudi in die Bresche gesprungen: Und sie und Helmut fanden sich. Das war vor über 50 Jahren. Am Montag feiern Helmut und Trudi Frantzen ihre Goldhochzeit.

Das Lehrerehepaar im Ruhestand dürften die meisten Willicher kennen: Er unterrichtete 40 Jahre lang an der Johannesschule in Anrath, sie war 37 Jahre Lehrerin an der Willicher Kolpingschule. Helmut Frantzen, der genau wie seine Frau 73 Jahre alt ist, hat seit 33 Jahren das Amt des Vorsitzenden der DJK-VfL 1919 Willich inne. Zuvor war sein Vater Jakob 30 Jahre lang Vorsitzender des Traditionsvereins gewesen. Der Goldjubilar bereitet derzeit seinen Rückzug vor: „Es sieht so aus, als hätte ich nächstes Jahr eine ernsthafte Nachfolgerin.“

Die Eheleute Frantzen haben drei Kinder. Der älteste Sohn ist 47 Jahre alt und lebt in Düsseldorf, der zweitälteste in der Nähe von Kiel und die Tochter, mit ihren 34 Jahren so etwas wie das Nesthäkchen, wohnt im Sauerland. Trudi Frantzen stammt übrigens ebenfalls aus dem Sauerland, genauer gesagt aus Meschede. Jedes ihrer Kinder hat den Goldjubilaren ein Enkelkind geschenkt.

Vor gut neun Jahren wurden die Eheleute Frantzen pensioniert. Zu ihren großen Hobbys gehört das Fahrradfahren: „Wir treten immer dann in die Pedale, wenn das Wetter es halbwegs zulässt“, erklärt Helmut Frantzen. Früher hat das Paar gerne Städtereisen unternommen, lange Urlaube waren eher die Ausnahme. Vor gut einem Jahr hat Helmut für sich das Kochen entdeckt und seine Frau ist sehr zufrieden mit seinen Kochkünsten. Helmut Frantzen ist Ehrenmitglied der Tischtennisabteilung, das Paar hat Geflüchteten die deutsche Sprache beigebracht und kümmert sich noch heute um einen Mann aus Afghanistan. Gefeiert wird die Goldhochzeit jetzt im Familienkreis.

