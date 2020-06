Goldene Hochzeit in Schiefbahn : Goldhochzeit im Hause Heilmann

Schiefbahn Vor 50 Jahren haben Roswitha und Helmut Heilmann geheiratet. Die beiden hatten sich schon im Kindesalter in Schiefbahn kennengelernt. Heute machen sie gern mit ihrem Wohnwagen Ferien in der Eifel.

(barni) Helmut und Roswitha Heilmann, beide 70 Jahre alt, feierten jetzt ihre Goldhochzeit. Er ist Ur-Schiefbahner, sie stammt aus Nordhausen im Harz. Als sie mit ihren Eltern die DDR verlassen hatte, lebte die Familie zunächst in einem Übergangslager in der Schiefbahner Kulturhalle. Helmut Heilmann wohnte damals an der Schulstraße – so lernten sich die beiden schon im Kindesalter kennen. Als der Jubilar im Alter von 14 Jahren mit seinen Eltern zur Königsheide zog, wohnte die junge Roswitha gleich um die Ecke.

Dass die Familie für Helmut und Roswitha Heilmann eine große Rolle spielt, ist unübersehbar: In ihrer Wohnung in seinem Elternhaus hängen unzählige Fotos von Sohn, Tochter und den mittlerweile vier Enkeln. Der Sohn (46) wohnt im selben Haus wie die Eltern, die Tochter (32) lebt mit Mann und Kind in Anrath. „Es gab in unserer Ehe Höhen und Tiefen“, sagt Roswitha Heilmann, geborene Funk. Die Höhen haben zum Glück deutlich überwogen. Der gelernte Dreher, der zuletzt Betriebsleiter in einer kleinen Firma für Metallbearbeitung in Alt-Willich war, ist immer noch sehr sportlich. Er war Judo-Trainer und hatte es in dieser Sportart bis in die 2. Bundesliga geschafft. Heute ist er begeisterter Radfahrer. Weil seine Frau da nicht mithalten kann, schloss er sich im vergangenen Jahr einer Gruppe an, die die Alpen mit ihren Mountainbikes überquerte und weiter bis zum Gardasee radelte.