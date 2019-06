Schiefbahn : Heinz Reimer feiert heute seinen 90. Geburtstag

Schiefbahn Heinz Reimer wird heute 90 Jahre alt. Ihm geht es gut, er braucht keinen Krückstock und erst recht keinen Rollator. Eine schwere Erkrankung gilt als geheilt. Mit Ehefrau Emmi (81) genießt er den Ruhestand, schwimmt regelmäßig in seinem Pool.

„Ich wollte eigentlich lieber Techniker werden, absolvierte aber eine kaufmännische Ausbildung“, so Reimer. Eine saubere Sache war der Job bei der GEG-Seifenfabrik im Düsseldorfer Hafen. Zur selben Zeit will eine neun Jahre jüngere Frau aus der Enge des kleinen Alsfeld in Oberhessen ausbrechen. Eine Nachbarin hatte in Düsseldorf eine Arbeit gefunden. „Schick“ mir mal die Rheinische Post mit den Stellenanzeigen“, lautete die Bitte aus Alsfeld. Die junge Frau bekommt eine Anstellung in der Seifenfabrik, lernt Heinz Reimer kennen und lieben, und 1960 heiratet das Paar.