Engagement für die Heimat erwünscht : Schulwart dringend gesucht

Schiefbahn Die Heimat- und Geschichtsfreunde suchen Kräfte für den Vorstand. Bei den Wahlen bleiben mehrere Posten unbesetzt. Das Programm bis März 2023 steht aber.

Viel war während der Pandemie nicht passiert. Aber die stellvertretende Vorsitzende Edith Max wies auf die geplanten Veranstaltungen bis März 2023 hin: Am 11. September wird Stadtarchivar Udo Holzenthal einen Bildvortrag zum Thema „50 Jahre Stadt Willich“ halten. Am 30. September soll wieder das traditionelle Kartoffelfest mit Stockbrot backen und einer Nachtwanderung für Kinder stattfinden. Das Kappesschaben wird am 9. Oktober angeboten. Dazu können verschiedene Krautsalate mit Beilage probiert werden. Am 13. November wird der Pfarrer im Ruhestand Rolf Klein Texte von Hanns Dieter Hüsch lesen. Weihnachtlich wird es am 11. Dezember zugehen. Bei einer gemütlichen Kaffeetafel wird Hartmut Reiss aus Anrath Geschichten und Lieder zum Advent vortragen. Das traditionelle Sauerkrautessen kündigte Edith Max für den 15. Januar an. Im März wird sich Mara Ring wieder etwas zum Weltfrauentag einfallen lassen. Aber vorher ist Karneval: „Ich habe die Musik für Altweiber schon bestellt“, verriet die stellvertretende Vorsitzende.