Heimatverein Willich Kartoffelfeuer als beliebte Tradition

Noch in der Nachkriegszeit war es üblich, dass Kinder in den Herbstferien auf abgeernteten Kartoffelfeldern herumliefen und liegengebliebene Kartoffeln ausgruben, um die Familie zu ernähren. Am Ende wurde das Kartoffelstroh zusammengetragen, angezündet und einige gesammelte Kartoffeln hinein geworfen, um dann in einer kleinen Feier gemeinsam gegessen zu werden.