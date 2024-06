Sauberkeit in Willich GBW-Chef Elsner will Willich noch sauberer machen

Sauberkeit ist ein großer Faktor, damit sich Bürger in einer Stadt wohlfühlen. In Willich ist der neue Hauptverantwortliche für dieses Thema Thomas Elsner. Seit dem 1. Mai ist er Leiter der Gemeinschaftsbetriebe Willich (GBW), wird aber erst in der nächsten Ratssitzung formal bestellt. Nach gut einem Monat im Job hat er aber schon eine gute Übersicht und sagt selbstbewusst: „Die Sauberkeit in Willich ist gut.“