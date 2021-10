Mitgliederversammlung in Willich : Heimat- und Geschichtsfreunde haben 2022 viel vor

Schiefbahn Während der Pandemie haben die Mitglieder viele Verschönerungen im Musum „Kamps Pitter“ vorgenommen. Nun soll es wieder mehr Veranstaltungen geben. Am 9. November gibt es ein Gedenken an die Pogromnacht.

Mit knapp neun Monaten coronabedingter Verspätung fand jetzt die Jahreshauptversammlung der Heimat- und Geschichtsfreunde Willich im Forum des St.-Bernhard-Gymnasiums statt. „Wir sind froh, dass wir wieder loslegen können“, sagte der Vorsitzende Ernst Kuhlen. Viele Veranstaltungen sind zwar ausgefallen, aber rund ums Heimatmuseum „Kamps Pitter“ hat sich trotz der Pandemie einiges getan. Zur Wiedereröffnung im Juli waren zahlreiche Besucher gekommen. Kuhlen kündigte an, dass ab November 2G gelte – Besucher müssen also entweder genesen oder geimpft sein, ein Test reicht dann nicht mehr. Der Vorsitzende begründete diese Entscheidung so: „Wir sind alle nicht mehr die Jüngsten.“

Die stellvertretende Vorsitzende Edith Max ließ das zurückliegende Jahr Revue passieren. Es begann wie immer, endete dann aber jäh. Und sie wagte einen Ausblick auf 2022: „Am dritten Sonntag im Januar soll das Sauerkraut verzehrt werden“ Im Februar wird es eine Ausstellung zur „Willicher Faust“ geben – gemeint ist die Hannen-Brauerei. Mara Ring bereitet sich darauf vor, am Weltfrauentag im März über Mutter Ey zu berichten. Das Deutsche Messingmuseum in Krefeld wird nächstes Jahr Jugendstil- und Art-Déco-Exponate für eine Ausstellung zur Verfügung stellen.

Bernd-Dieter Röhrscheid kündigte seinen Rücktritt als Beisitzer an. Er kümmert sich vor allem um das Archiv und versprach, einen geeigneten Nachfolger zu suchen. Und Röhrscheid kündigte ein Event zum 9. November an, dem Gedenktag, der an die Pogromnacht erinnern soll: Treffpunkt ist um 17 Uhr an der Mahntafel im Tömp, wo einst eine Synagoge stand, die in der Pogromnacht niedergebrannt wurde – die Feuerwehr war gehalten, lediglich ein Übergreifen der Flammen auf die angrenzende Bebauung zu verhindern.