Finanzen in Willich : Grüne kritisieren SPD-Vorschläge für den Haushalt

Willich Die SPD hatte die Verschiebung der Abstimmung über den Etat 2022 beantragt und die Verwaltungsspitze kritisiert. Die Grünen vermissen konkrete Vorschläge der SPD.

„Wir haben in der letzten Ratssitzung dem Wunsch der SPD, die Verabschiedung des Haushaltes 2022 in die Januar-Sitzung zu verlegen, Rechnung getragen, da diese für sich noch Beratungsbedarf zu den vorliegenden Zahlen geäußert hatte. Nun hoffen wir, dass in den zusätzlichen Beratungswochen auch greifbare Ergebnisse herauskommen werden“, sagt der Fraktionsvorsitzende der Grünen, Christian Winterbach. Die insgesamt nicht zufriedenstellende Finanzsituation der Stadt, die bei den bisherigen Ansätzen hohe rote Zahlen in den nächsten Jahren erwarten lasse, hätten allerdings schon im Haupt- und Finanzausschuss am 15. Dezember vor gelegen. „Deshalb wurde schon dort die Bildung einer Finanzkommission zur Ausarbeitung von möglichen Kosteneinsparungen zur Konsolidierung beschlossen.“