Hausbroicher Straße in Anrath Dauerbaustelle nervt die Anwohner

Die Anlieger an der Hausbroicher Straße in Anrath fühlen sich ein bisschen wie in einem Lotteriespiel. „Man fragt sich jeden Tag, ob man sein Haus abends noch so erreichen kann, wie man es morgens verlassen hat“, sagt Bernd Kleiner. Diese Frage ist der Baustelle geschuldet, die die Anwohner schon seit Langem begleitet. „Es wäre vieles einfacher, wenn man besser informiert würde. Die meisten Bauarbeiter, die man anspricht und fragt, wie es weitergeht, sind sehr freundlich. Aber leider stimmen die Aussagen nicht immer. Ich stand hier schon am Abend und wusste nicht, wie ich mit dem Auto nach Hause kommen sollte, weil die Sperrungen nicht so waren, wie mir zuvor mitgeteilt wurde“, sagt Heike Katzenberger. Man könne sich eine Whats-App-Gruppe oder eine regelmäßige Rundmail mit entsprechenden Infos vorstellen, sagen die Anlieger.