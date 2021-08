Wohnungen für Menschen mit eingeschränkten Fähigkeiten : Ein besonderes Haus in Neersen

Auf dem ehemaligen Spielplatz Am Hüevel in Neersen entstand ein 812 Quadratmeter umfassender moderner barrierefreier Bau mit zwölf Wohnungen. Foto: Norbert Prümen

Neersen Am Hüevel in Neersen ist das Haus „Lebensfreunde“ an den Start gegangen. Neun junge Menschen mit eingeschränkten Fähigkeiten sind in ihre Wohnungen gezogen und freuen sich über Privatsphäre und Gemeinschaft.