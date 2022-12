Feuerwerkskörper als Ursache möglich Schornsteinfeger rettet Mann nach Explosion in Willich das Leben

Bei einem Hausbrand an der Brauereistraße in Willich ist am Montagnachmittag ein 23-jähriger Mann schwer verletzt worden. Um 15.23 Uhr wurde die Feuerwehr alarmiert. Zunächst rückte der Löschzug Willich aus, aufgrund der Lage wurden unmittelbar darauf auch die Einsatzkräfte aus Schiefbahn und Anrath per Sirene hinzugerufen. Zunächst hatte es in dem Haus eine stärkere Explosion gegeben, es folgten weitere von geringerem Ausmaß. Durch die starke Explosion wurde der Dachstuhl für einen Augenblick angehoben, Dachziegel stürzten auf unten stehende Autos. Als die Feuerwehr eintraf, stand der Dachstuhl bereits in Vollbrand. Die Feuerwehr ging in Riegelstellung, um in diesem dicht bebauten Teil des Ortskerns ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Gebäude zu verhindern.