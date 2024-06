Hauptschule Vorst Wiedersehen ein halbes Jahrhundert nach dem Schulabschluss

Die Abschlussfeier im Saal der Gaststätte „Schwarzes Pferd“ in Vorst ist allen noch in Erinnerung. Und die Besonderheit, dass sich die Klasse mit zwei Kurzschuljahren konfrontiert sah, hat ebenso keiner vergessen. Die Stufen fünf und sechs erfolgten in einem Jahr. Was auch für die Stufen sechs und sieben galt. Für die meisten hieß dies um Umkehrschluss, dass die Schulzeit bereits mit 14 Jahren ein Ende gefunden hatte und es in die Lehre ging.