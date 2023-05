Kita-Beratungen Haupt- und Finanzausschuss schiebt Entscheidung zu Kita-Stellen zum Rat

Wie vom Jugendhilfeausschuss beantragt, gab Bürgermeister Christian Pakusch (in Vertretung für den erkrankten Kämmerer) eine Information zu den Kosten: Ab Beginn des Kindergartenjahres im Sommer bis zum Jahresende betragen die zwölf Stellen rund 300.000 Euro, auf ein ganzes Jahr gerechnet rund 732.000 Euro. Die aktuelle Prognose für das Haushaltsjahr 2023 liege mit Stand 30. April bereits im negativen Bereich, daher seien die 300.000 Euro nur über Einsparungen an anderen Stellen zu finanzieren. Pakusch verwies darauf, dass die Stadt bereits 11,24 Stellen im Kita-Bereich besetzen konnte und der Betreuungsausfall sich etwas reduziert habe. Die Situation sei aber noch nicht zufriedenstellend, betonte er. Für Paul Schrömbges (CDU) war die einzige Lösung eine Ablehnung des Antrags aus finanziellen Gründen. Lukas Maaßen (SPD) wollte bis zur Ratssitzung noch eine Information zur mittelfristigen Finanzsituation und fragte, ob eventuell vier oder sechs Stellen finanzierbar wären. Christian Winterbach (Grüne) vermutete dagegen, dass die Einkommenssteuer-Einnahmen sinken könnten, wenn ein Elternteil nicht mehr arbeiten würde und warnte vor negativen Auswirkungen in der sozialen Entwicklung der Kinder, was Folgekosten erbrächte. Auch fragte er nach einem LVR-Zuschuss in Höhe von 1,2 Millionen.