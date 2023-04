Hummelexperte aus Willich Erfindung eines Willichers rettet Hummeln

Wenn der Willicher Harry Abraham über Hummeln redet, dann ist in jedem Wort seine Faszination für die Tiere spürbar. Die „Teddys der Lüfte“, wie sein Vortrag am Samstag im Begegnungszentrum Krumm überschrieben ist, haben es ihm seit rund 30 Jahren angetan. „Wie es genau angefangen hat, ist eigentlich unspektakulär. Jeder Mensch hat bei einer Begeisterung eine Art Erweckungserlebnis. Bei Hummeln ist es eigentlich immer das Gleiche: Man sieht einen Bau, beobachtet, wie sie rein und raus fliegen und will wissen, was dahinter steckt. Das war auch bei mir so“, erinnert sich der heute 75-Jährige.