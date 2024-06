Es war ein besonderer Tag für die Vertreterinnen und Vertreter des Handwerks in der Region: Gründerinnenevent in Wuppertal und Ehrenamtstreff des NRW-Handwerks in Raesfeld an einem Tag. Die Willicherin Janine Kirchmair war dabei als Ikone für soziales Engagement und Expertin für gelungene Betriebsübernahme für die Kammer gleich doppelt gefragt. Die Willicher Friseurmeisterin und -Unternehmerin und Inhaberin in der Kiso Hairlounge ist bekannt für ehrenamtliches Engagement im Handwerk im Kammerbezirk.