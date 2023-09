Veranstaltung in Anrath Viel Programm beim Halloween-Markt

Eine weitergehende Dekoration wird es in diesem Jahr nur an den Ständen geben. „Im vergangenen Jahr hatten wir auch Kürbislaternen, was auch sehr schön war. Leider haben wir festgestellt, dass viele der Kürbisse an Häuserwänden gelandet sind. Das ist wirklich sehr schade, aber so hat es natürlich keinen Sinn“, begründet Stevens.