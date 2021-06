Flachdach eines Anbaus in Brand geraten : Hallenbrand nach Dacharbeiten in Willich

Willich Im Einsatz waren der Löschzug Willich der Feuerwehr Stadt Willich, der Einsatzleitwagen aus Anrath, der Rettungsdienst der Stadt Willich, ein Notarzt, der Führungsdienst der Feuerwehr Stadt Willich sowie die Polizei.

Am Samstagnachmittag hat an der Marienstraße in Willich neben einem Wohnhaus eine als Werkstatt genutzte Halle gebrannt. Wie die Feuerwehr berichtet, war der Rauch bereits auf der Anfahrt auf Höhe des Raiffeisenmarktes an der Anrather Straße zu erkennen. Als die Wehr gegen kurz vor 15 Uhr anrückte, starteten zwei Trupps unter Atemschutz einen Löschangriff im Inneren der Halle und von außen über die Steckleiter auf dem Flachdach der Halle. Ein weiterer Trupp näherte sich über die Rückseite, wo sich das Feuer hinter einer Wand festgesetzt hatte. Ursache für den Brand waren laut Feuerwehrangaben zuvor ausgeführte Dachdeckerarbeiten an dem Flachdach. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro. Verletzt wurde bei dem Brand niemand.