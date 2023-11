Bürgerbusverein Schiefbahn Gutscheine für Busfahrten in Schiefbahns Geschäften

Ähnlich sieht es Kerstin Goertz, Inhaberin des Geschäfts Tendenza, unmittelbar an der Kirche, an der Hubertusstraße 13 gelegen. „Ich finde es eine tolle Idee, die Kunden freuen sich immer, wenn sie etwas mitbekommen. Ich kenne meine Kunden sehr gut und werde sie natürlich vor allem an Menschen aus Schiefbahn oder Willich ausgeben. Auch an solche, die nur mal zum Quatschen kommen. Das ist nicht an Umsatz gekoppelt. Es ist eine schöne Aufmerksamkeit“, sagt sie. Dass die Gutscheine kein Verfallsdatum haben, überzeugt sie ebenfalls. „Das ist bei uns genauso. So lange es uns gibt, gelten unsere Gutscheine. Alles andere sehe ich als Abzocke an“, betont sie und nahm eines der größten Pakete ab. „Sie ist aber nicht diejenige mit den meisten abgenommenen Gutscheinen“, sagt die Vorsitzende des Vereins augenzwinkernd.