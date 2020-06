Willich : Gutachten: Straßen verkraften Ausbau von Münchheide

Willich Die Erweiterung des Gewerbegebietes Münchheide wird zu Spitzenzeiten zusätzlich 130 bis 150 Fahrzeuge mit sich bringen. Ein Gutachten sagt: Das ist verkraftbar. Voraussetzung ist allerdings der Ausbau der Anschlussstelle Münchheide.

Wer in den Hauptverkehrszeiten aus den Gewerbegebieten Münchheide oder aus Richtung Anrath oder Neersen an der Anschlussstelle Münchheide der A44 möchte, braucht viel Geduld. In umgekehrter Richtung gilt das Gleiche. Nun soll das Gewerbegebiet Münchheide jenseits der Autobahn um 19 Hektar erweitert werden – und den Autofahrern, die dort täglich im Stau stehen, schwant Böses. Doch es werde nicht so schlimm, versicherten jetzt zwei Verkehrsplaner im Willicher Planungsausschuss. Die Stadt hatte ein Verkehrsgutachten in Auftrag gegeben, das beleuchten soll, wie die Verkehrssituation mit der Münchheide-Erweiterung aussehen wird.